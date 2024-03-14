На Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: AP

На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються три дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років, тепер отримали можливість жити в безпеці та забезпеченні.

"В окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей", — пише очільник області.

Нині мати разом з дітьми очікує реабілітацію. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

З початку 2024 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 38 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію з 75 населених пунктів на Куп’янському напрямку

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