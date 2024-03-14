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На Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій

14 березня 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій
Евакуація дітей. Ілюстративне фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються три дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років, тепер отримали можливість жити в безпеці та забезпеченні.

"В окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей", — пише очільник області. 

Нині мати разом з дітьми очікує реабілітацію. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. 

На Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій - фото 1
Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

З початку 2024 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 38 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію з 75 населених пунктів на Куп’янському напрямку

Також ми писали про те, що у Росії влада блокує евакуацію мешканців Бєлгородської області. 

діти
евакуація
Херсонська область
Херсонська ОДА
Олександр Прокудін

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