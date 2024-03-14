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В Херсонской области продолжают эвакуировать детей с оккупированных территорий

14 марта 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Херсонской области продолжают эвакуировать детей с оккупированных территорий
Эвакуация детей. Иллюстративное фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет. Сейчас мать с детьми ждет реабилитация.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Эвакуация детей в Херсонской области

На подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитываются трое детей-сирот и дети, лишенные родительской опеки. Два мальчика и девочка в возрасте от 11 до 17 лет теперь получили возможность жить в безопасности и обеспечении.

"В оккупации дети принудительно были вынуждены посещать российскую школу. За отказ матери угрожали забрать детей", — пишет глава области.

В настоящее время мать вместе с детьми ожидает реабилитацию. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Херсонской области продолжают эвакуировать детей с оккупированных территорий - фото 1
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

С начала 2024 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 38 детей из Херсонской области.

Напомним, что в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из 75 населенных пунктов на Купянском направлении

Также мы писали о том, что в России власти блокируют эвакуацию жителей Белгородской области.

дети
эвакуация
Херсонская область
Херсонская ОГА
Александр Прокудин

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