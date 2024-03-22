Украина смогла вернуть из российской неволи 9 детей

Возвращенные из неволи дети и их спасители. Фото: Офис омбудсмена

Украине удалось вернуть домой еще девять детей, которые были вывезены российскими захватчиками. На территории государства агрессора детей заставляли ходить в русские школы, где рассказывали, что не существует никакого самостоятельного государства в Украине.

Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец в пятницу, 22 марта.

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"Мы сегодня встретили 5 детей, которых похитила Россия: 4 из них — из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка", — сообщил Ермак.

Он также рассказал, что еще четыре ребенка вернулись с ТОТ раньше и уже посетили Центр защиты прав ребенка. Там они рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.

Омбудсмен Лубинец добавил, что дети были возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Наша совместная работа с другими госорганами и при посредничестве Государства Катар приносит хорошие результаты - дети возвращаются на родную землю", — рассказал Лубинец.

Он добавил, что о каждом возвращении можно снимать отдельный фильм, ведь на пути встречаются сложности и немало препятствий, но для этих детей все позади.

Дети с сине-желтыми флагами. Фото: Офис омбудсмена

Дети вернулись в Украину. Фото: Офис омбудсмена

Врачи и ребенок в инвалидной коляске. Фото: Офис омбудсмена

Специалист работает с ребенком. Фото: Офис омбудсмена

Ранее мы рассказывали, что в Беларусь привезли 40 украденных украинских детей из оккупированной Херсонской области. Маленьких украинцев разместили в реабилитационно оздоровительном центре "Лесная поляна" в Гродненской области, где они пробудут до 28 марта.

На днях на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет. Сейчас мать с детьми ждет реабилитация.