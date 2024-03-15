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Росія намагається зробити з депортованих українських підлітків в солдатів — Лубінець

15 березня 2024 13:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росія намагається зробити з депортованих українських підлітків солдатів — Лубінець
Депортація українських дітей росіянами Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські підлітки, які опинилися в російському полоні, стають об’єктом маніпуляції та перетворення на військових. Це також можливість для Москви поповнити свої сили на передовій.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі для CNN.

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"Перевиховання" українських дітей 

Одним із підтверджень цієї трагічної ситуації є історія Богдана Єрмохіна, який був депортований з Маріуполя до Росії навесні 2022 року. Його відправили до патріотичного табору поблизу Москви, де працівники прославляли Путіна та намагалися виховати дітей у дусі російського націоналізму. Підлітків навчали з підручників, які заперечували існування України та українського народу. Восени 2023 року, незадовго до досягнення ним 18-річного віку, Богдана призвали до російської армії.

"(Мені сказали, що) Україна програє, що там дітей використовують для донорства органів, і що мене відразу відправлять на війну. Я сказав їм, що якщо мене відправлять на війну, то принаймні я воюватиму за свою країну, а не за них", — розповів хлопець. 

Богдану вдалося повернутися додому, але це лише одна із тисяч подібних історій. За даними української влади, близько 20 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії, де їх спробують перетворити на військових, готових боротися проти власної країни.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець підкреслив, що ці дії Росії є частиною більш широкої стратегії Путіна по знищенню української ідентичності та поповненню військових рядів.

"Ця ситуація — не просто теорія. У нас є приклади примусової мобілізації українського народу. Усі українські підлітки, що перебувають в Росії, коли їм виповнюється 18 років, потрапляють до списку російських призовників", – зазначив Лубінець у спілкуванні з CNN.

Нагадаємо, що на Херсонщині продовжують евакуювати дітей з окупованих територій. 

Також ми писали про те, що США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення депортованих українських дітей. 

діти
росіяни
військові
депортація дітей
Дмитро Лубінець
Росія

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