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Россия пытается сделать из депортированных украинских подростков солдат — Лубинец

15 марта 2024 13:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россия пытается сделать из депортированных украинских подростков солдат
Депортация украинских детей россиянами Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские подростки, оказавшиеся в российском плену, становятся объектом манипуляции и превращения в военных. Это также возможность для Москвы пополнить свои силы на передовой.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии CNN.

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Одним из подтверждений этой трагической ситуации является история Богдана Ермохина, депортированного из Мариуполя в Россию весной 2022 года. Его отправили в патриотический лагерь около Москвы, где работники прославляли Путина и пытались воспитать детей в духе русского национализма. Подростков учили из учебников, отрицавших существование Украины и украинского народа. Осенью 2023-го, незадолго до достижения им 18-летнего возраста, Богдана призвали в российскую армию.

"(Мне сказали, что) Украина проигрывает, что там детей используют для донорства органов, и что меня сразу отправят на войну. Я сказал им, что если меня отправят на войну, то по крайней мере я буду воевать за свою страну, а не за них", — рассказал парень.

Богдану удалось вернуться домой, но это только одна из тысяч подобных историй. По данным украинских властей, около 20 тысяч украинских детей были принудительно депортированы в Россию, где их попытаются превратить в военных, готовых бороться против собственной страны.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что действия России являются частью более широкой стратегии Путина по уничтожению украинской идентичности и пополнению военных рядов.

"Эта ситуация — не просто теория. У нас есть примеры принудительной мобилизации украинского народа. Все находящиеся в России украинские подростки, когда им исполняется 18 лет, попадают в список российских призывников", — отметил Лубинец в общении с CNN.

Напомним, что в Херсонской области продолжают эвакуировать детей с оккупированных территорий.

Также мы писали о том, что США присоединились к Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей.

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Дмитрий Лубинец
Россия

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