Детям в школе говорили, что Украины уже нет — спасенные семьи рассказали о жизни в оккупации

Девочка сидит в автомобиле. Фото: Бабель

Руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба заявил, что удалось спасти еще троих детей с семьями из российской оккупации. Спасенные украинцы рассказали, какой была жизнь на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом Николай Кулеба сообщает в Telegram.

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Так, одна из историй о Надежде и ее 14-летнем сыне Михаиле. Российские захватчики обыскали их дом дважды. Женщина прятала сына под одеялом, утверждая, что он болеет. Михаила заставляли ходить в школу, где россияне создали "Юнармию" и учили детей пользоваться оружием и дронами, и по понедельникам проводили уроки, на которых спрашивали, "кто что видел и слышал".

По словам спасенных Марины и ее детей, в первые дни оккупации на полках исчезли продукты, затем на четыре месяца исчез интернет. Оккупанты запрещали пользоваться украинскими сим-картами, а также Телеграмом, чтобы люди не читали украинские новости. Также женщина рассказала, что ее 11-летний сын Артем сначала выходил гулять с ребятами, а затем перестал после минометного обстрела.

"Детям в школе рассказывали, что Украины уже нет, а Киев — это российский город. Родителей в помещение школы не пускали, а дети постоянно учились под наблюдением вооруженных военных. И так же учили детей доносить на родителей о том, что они говорят о так называемой "СВО", — рассказал Кулеба.

Он отметил, что спасенные семьи восстанавливают свои силы, а также добавил, что это уже 276 детей, которые Save Ukraine вернула из России и оккупации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Save Ukraine Николая Кулебы

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец в пятницу, 22 марта, сообщили, что удалось вернуть домой еще девять детей, которые были вывезены российскими захватчиками.

Также мы писали, что начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что из Купянского района удалось вывезти восемь детей вместе с их семьями.