Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Детям в школе говорили, что Украины уже нет — спасенные семьи рассказали о жизни в оккупации arrow

Детям в школе говорили, что Украины уже нет — спасенные семьи рассказали о жизни в оккупации

29 марта 2024 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Детям в школе говорили, что Украины уже нет — спасенные семьи рассказали о жизни в оккупации
Девочка сидит в автомобиле. Фото: Бабель
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба заявил, что удалось спасти еще троих детей с семьями из российской оккупации. Спасенные украинцы рассказали, какой была жизнь на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом Николай Кулеба сообщает в Telegram.

Читайте также:

Ужас жизни в оккупации

Так, одна из историй о Надежде и ее 14-летнем сыне Михаиле. Российские захватчики обыскали их дом дважды. Женщина прятала сына под одеялом, утверждая, что он болеет. Михаила заставляли ходить в школу, где россияне создали "Юнармию" и учили детей пользоваться оружием и дронами, и по понедельникам проводили уроки, на которых спрашивали, "кто что видел и слышал".

По словам спасенных Марины и ее детей, в первые дни оккупации на полках исчезли продукты, затем на четыре месяца исчез интернет. Оккупанты запрещали пользоваться украинскими сим-картами, а также Телеграмом, чтобы люди не читали украинские новости. Также женщина рассказала, что ее 11-летний сын Артем сначала выходил гулять с ребятами, а затем перестал после минометного обстрела.

"Детям в школе рассказывали, что Украины уже нет, а Киев — это российский город. Родителей в помещение школы не пускали, а дети постоянно учились под наблюдением вооруженных военных. И так же учили детей доносить на родителей о том, что они говорят о так называемой "СВО", — рассказал Кулеба.

Он отметил, что спасенные семьи восстанавливают свои силы, а также добавил, что это уже 276 детей, которые Save Ukraine вернула из России и оккупации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Save Ukraine Николая Кулебы

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Save Ukraine Николая Кулебы
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Save Ukraine Николая Кулебы

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец в пятницу, 22 марта, сообщили, что удалось вернуть домой еще девять детей, которые были вывезены российскими захватчиками.

Также мы писали, что начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что из Купянского района удалось вывезти восемь детей вместе с их семьями.

школы
дети
учеба
оккупанты
пропаганда
оккупация
война в Украине
війна
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом