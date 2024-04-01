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Европейское высокопоставленное лицо сделало серьезное заявление для Украины относительно пропаганды

1 апреля 2024 09:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Европейское высокопоставленное лицо сделало серьезное заявление для Украины относительно пропаганды
Выступление Владимира Путина в СМИ. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава департамента культуры и коммуникаций Федерального министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте предупредил, что российские дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, значительно выросли в масштабах, мастерстве и скрытности. Он подчеркнул, что эту угрозу мир должен воспринимать всерьез.

Об этом сообщает Financial Times.

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Департамент Бесте имеет специальную группу, которая руководит усилиями немецкого правительства по отслеживанию и прекращению информационных операций России за границей. Поэтому чиновник рассказал, что российская пропаганда большая угроза, которую мир должен воспринять вполне серьезно. 

Он отметил, что в настоящее время Россия более мастерски сочетает большую тонкость и правдоподобность в своих сообщениях, чтобы сделать свои взрывные атаки более эффективными и тяжелыми для борьбы.

По словам Бесте, противостоять таким усилиям очень сложно, и это свидетельствует о том, насколько Россия отошла от времен печально известных "ферм троллей", которые использовали реальных людей для распространения инакомыслия, часто в неуклюжей и очевидной манере.

"Теперь речь идет не только о достоверно правдивой или ложной информации. Это что-то большее. Речь идет об искажении мнений. Попытка изменить баланс дискуссии. Или убедить людей в том, что рамки дебатов отличаются от того, что есть на самом деле", — пояснил глава немецкого департамента.

Он привел пример, как в этом году его отдел разоблачил одну из самых больших попыток манипулирования немецким общественным мнением на платформе социальных сетей X.

Сеть из более 50 000 фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 000 сообщений в день, пытались убедить немцев, что помощь правительству Украины подрывает процветание Германии и создает риск ядерной войны.

Напомним, недавно в России "издали" новую версию относительно причастных к теракту в "Кроссусе". Российский генерал-майор Владимир Овчинский заявил, что террористам из Таджикистана якобы вживили чипы в мозг, ко всему этому их "накачали" наркотиками.

Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях россияне рассказывают в школах, что Украины уже не существует, а Киев — российский город.

Германия
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