Руководил захватом Харьковщины — подозреваемый объявлен в розыск

Российский военный командир. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура вместе со Службой безопасности Украины установила личность российского военного командира, руководившего захватом Харьковщины. Сейчас он объявлен в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 13 июня.

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Российскому офицеру вооруженных сил России заочно было объявлено подозрение во введении агрессивных военных действий. По информации следствия, в период с июля по сентябрь 2022 этот офицер занимал должность начальника штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота и командовал военной группировкой "БАЛАКЛЕЯ". Он был непосредственно вовлечен в планирование и выполнение захватов Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов, руководя агрессивными действиями и используя военную разведку и географические координаты для атак на гражданскую инфраструктуру.

Командир отдавал приказы своим подразделениям на подготовку и проведение масштабного вторжения в Украину, включая использование 300-мм реактивных систем залпового огня "Смерч", 203-мм самоходных пушек "Пион", тяжелых огнеметных систем "ТОС-1А" и артиллерийского разведывательного комплекса "Зоопарк". В его команду принадлежали также 9-й отряд "БАРС", 126-й полк войск национальной гвардии и другие подразделения. Действия офицера привели к жертвам среди гражданского населения, а также к разрушениям зданий и инфраструктуры.

За свои действия на территории Харьковской области он был награжден званием "генерал-майор" указом президента России в мае 2023 года и позже назначен командующим 58 общевойсковой армией Южного военного округа, ответственного за Запорожское направление.

Документы найденые прокуратурой. Фото: Харьковская областная прокуратура

Документы найденые прокуратурой. Фото: Харьковская областная прокуратура

Карта найденая прокуратурой. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении генералу ВС РФ Олегу Макаревичу. Его обвиняют в приказе взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.

Также подозрение получил глава российского ЦГРБанка Руслан Арефьев, вводивший "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны.