Керував захопленням Харківщини — підозрюваного оголошено у розшук

Російський військовий командир. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура разом із Службою безпеки України встановила особу російського військового командира, який керував захопленням Харківщини. Наразі його оголошено у розшук.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 13 червня.

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Російському офіцеру збройних сил Росії заочно було оголошено підозру у введені агресивних військових дій. За інформацією слідства, у період з липня по вересень 2022 року цей офіцер обіймав посаду начальника штабу 11-го армійського корпусу Балтійського флоту та командував військовим угрупованням "Балаклея".



Він був безпосередньо залучений до планування та виконання захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів, керуючи агресивними діями та використовуючи військову розвідку та географічні координати для атак на цивільну інфраструктуру.

Командир віддавав накази своїм підрозділам на підготовку та проведення масштабного вторгнення в Україну, включаючи використання 300-мм реактивних систем залпового вогню "Смерч", 203-мм самохідних гармат "Піон", важких вогнеметних систем "ТОС-1А" та артилерійського розвідувального комплексу "Зоопарк". До його команди належали також 9-й загін "БАРС", 126-й полк військ національної гвардії та інші підрозділи. Дії офіцера призвели до жертв серед цивільного населення, а також до руйнувань будівель та інфраструктури.

За свої дії на території Харківської області він був нагороджений званням "генерал-майор" указом президента Росії у травні 2023 року і пізніше призначений командувачем 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відповідального за Запорізький напрямок.

Документи, знайдені прокуратурою. Фото: Харківська обласна прокуратура

Документи, знайдені прокуратурою. Фото: Харківська обласна прокуратура

Карта, знайдена прокуратурою. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру генералу ЗС РФ Олегу Макаревичу. Його звинувачують у віддані наказу підірвати Каховську гідроелектростанцію.

Також підозру отримав глава російського ЦМРБанку Руслан Ареф’єв, який запроваджував "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни.