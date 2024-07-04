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Прекращение огня — Путин сделал новое заявление о мирных переговорах с Украиной

4 июля 2024 20:26
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска РФ не будут останавливать огонь в Украине. Ведь кремлевский лидер якобы не уверен в том, что то же самое сделает Украина, а также считает "бессмысленным" обращаться в Верховную Раду, чтобы вести переговоры, посредники его тоже не устраивают.

Об этом сообщили российские пропагандисты "РИА Новости" и "ТАСС" в четверг, 4 июля.

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"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимы и были приемлемы для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно", — сказал российский диктатор.

По его словам, "Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева".

Правитель России сказал, что якобы существовали договоренности об отводе российских войск от Киева в 2022 году, "однако ответных шагов со стороны Украины не было". Лидер Кремля не уточнил, о каких шагах идет речь.

Также Путин заявил, что "считает бессмысленным обращаться непосредственно в Верховную Раду", поскольку большинство ее депутатов подчиняются, как считает правитель страны-агрессора, незаконным властям в Украине.

Кроме того, глава Кремля заявил, что не хочет вести переговоры через посредников.

Напомним, в ходе опроса правительства в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не станет стороной войны, и раскритиковал мирное предложение главы Кремля Владимира Путина. Шольц подчеркнул, что Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины.

Также мы писали о том, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в каких-либо переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий даст России преимущества.

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