Не підтримуємо капітуляцію — Шольц про мирну пропозицію Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: dpa

Під час опитування уряду в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина не стане стороною війни, і розкритикував мирну пропозицію глави Кремля Володимира Путіна. Шольц наголосив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України.

Про це повідомило видання NTV у середу, 3 липня.

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Під час опитування уряду в Бундестазі було обговорено питання України. Депутат від лівих партій Гезіне Лотш запитала канцлера Німеччини Олафа Шольца, чи може він надати гарантію, що Німеччина не стане стороною війни.

"Так, я даю цю гарантію. Це те, за що я виступаю як канцлер", — зазначив Шольц.

Коли Лотш поцікавилася можливими термінами досягнення припинення вогню, канцлер розкритикував "мирну пропозицію" лідера Росії.

"Припинення вогню, спрямоване на капітуляцію України, — це те, що ми ніколи не повинні підтримувати з боку Німеччини", — заявив Шольц.

За його словами, не йдеться про абстрактні питання чи "дивні мирні пропозиції" очільника Кремля.

Шольц додав, що Путін готовий до припинення вогню лише за умови, якщо Україна погодиться на подальші анексії. Це свідчить про цинізм російської влади і про те, що російський диктатор не має наміру припиняти агресивну війну. За його словами, Путін використовує розмови про мирні переговори як прикриття для продовження війни.

"Ми цього не допустимо", — запевнив Шольц.

Нагадаємо, Олаф Шольц прибув на саміт у Брюсселі з вимогою до Євросоюзу виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців.

Раніше ми писали, що Берлін вважає своїми задачами забезпечення безпеки Європи та того, щоб Україна могла захищати свою незалежність. Водночас Німеччина не має наміру йти на "пригоди" в конфлікті в Україні.