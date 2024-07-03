Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Не підтримуємо капітуляцію — Шольц зробив заяву щодо припинення вогню в Україні arrow

Не підтримуємо капітуляцію — Шольц зробив заяву щодо припинення вогню в Україні

3 липня 2024 18:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Не підтримуємо капітуляцію — Шольц про мирну пропозицію Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: dpa
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Під час опитування уряду в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина не стане стороною війни, і розкритикував мирну пропозицію глави Кремля Володимира Путіна. Шольц наголосив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України.

Про це повідомило видання NTV у середу, 3 липня.

Читайте також:

Німеччина в майбутньому не стане стороною війни 

Під час опитування уряду в Бундестазі було обговорено питання України. Депутат від лівих партій Гезіне Лотш запитала канцлера Німеччини Олафа Шольца, чи може він надати гарантію, що Німеччина не стане стороною війни.

"Так, я даю цю гарантію. Це те, за що я виступаю як канцлер", — зазначив Шольц.

Коли Лотш поцікавилася можливими термінами досягнення припинення вогню, канцлер розкритикував "мирну пропозицію" лідера Росії.

"Припинення вогню, спрямоване на капітуляцію України, — це те, що ми ніколи не повинні підтримувати з боку Німеччини", — заявив Шольц.

За його словами, не йдеться про абстрактні питання чи "дивні мирні пропозиції" очільника Кремля.

Шольц додав, що Путін готовий до припинення вогню лише за умови, якщо Україна погодиться на подальші анексії. Це свідчить про цинізм російської влади і про те, що російський диктатор не має наміру припиняти агресивну війну. За його словами, Путін використовує розмови про мирні переговори як прикриття для продовження війни.

"Ми цього не допустимо", — запевнив Шольц.

Нагадаємо, Олаф Шольц прибув на саміт у Брюсселі з вимогою до Євросоюзу виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців.

Раніше ми писали, що Берлін вважає своїми задачами забезпечення безпеки Європи та того, щоб Україна могла захищати свою незалежність. Водночас Німеччина не має наміру йти на "пригоди" в конфлікті в Україні.

Німеччина війна володимир путін Україна Олаф Шольц війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони