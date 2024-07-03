Не поддерживаем капитуляцию - Шольц о мирном предложении Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: dpa

В ходе опроса правительства в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не станет стороной войны и раскритиковал мирное предложение главы Кремля Владимира Путина. Шольц подчеркнул, что Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины.

Об этом сообщило издание NTV в среду, 3 июля.

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В ходе опроса правительства в Бундестаге были обсуждены вопросы Украины. Депутат от левых партий Гезине Лотш спросила канцлера Германии Олафа Шольца, может ли он предоставить гарантию, что Германия не станет стороной войны.

"Да, я даю эту гарантию. Это то, за что я выступаю как канцлер" , — отметил Шольц.

Когда Лотш поинтересовалась возможными сроками достижения прекращения огня, канцлер подверг критике "мирное предложение" лидера России.

"Прекращение огня, направленное на капитуляцию Украины, — это то, что мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", — заявил Шольц.

По его словам, речь не идет об абстрактных вопросах или "странных мирных предложениях" главы Кремля.

Шольц добавил, что Путин готов к прекращению огня только при условии, что Украина согласится на дальнейшие аннексии. Это свидетельствует о цинизме российской власти и о том, что российский диктатор не намерен прекращать агрессивную войну. По его словам, Путин использует разговоры о мирных переговорах как прикрытие для продолжения войны.

"Мы этого не допустим", — заверил Шольц.

Напомним, Олаф Шольц прибыл на саммит в Брюсселе с требованием к Евросоюзу выделить больше таких стран, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев.

Ранее мы писали, что Берлин считает своими задачами обеспечение безопасности Европы и того, чтобы Украина могла защищать свою независимость. В то же время Германия не намерена идти на "приключения" в конфликте в Украине.