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Припинення вогню — Путін зробив нову заяву щодо мирних переговорів з Україною

4 липня 2024 20:26
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Улинець Юлія
редактор
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Kremlin.ru
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська РФ не припинятимуть вогонь в Україні. Адже кремлівський лідер начебто невпевнений у тому, що те ж саме зробить Україна, а також вважає "безглуздим" звертатись до Верховної Ради, щоб вести переговори, посередники його також не влаштовують.

Про це повідомили російські пропагандисти "РИА Новости" і "ТАСС" у четвер, 4 липня.

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"Нам потрібно домогтися того, щоб противна сторона погодилася зробити такі кроки, які були б незворотними і були прийнятними для Російської Федерації. Припинення вогню без досягнення цієї домовленості неможливе", — сказав російський диктатор.

За його словами, "Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною, оскільки не впевнена у відповідних діях Києва".

Правитель Росії сказав, що начебто існували домовленості про відведення російських військ від Києва у 2022 році, "однак кроків у відповідь з боку України не було". Лідер Кремля не уточнив, про які кроки йдеться.

Також Путін заявив, що "вважає безглуздим звертатися безпосередньо до Верховної Ради", оскільки більшість її депутатів підпорядковуються, як вважає правитель країни-агресора, незаконній владі в Україні.

Крім того, очільник Кремля заявив, що не хоче вести переговори через посередників.

Нагадаємо, під час опитування уряду в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина не стане стороною війни, і розкритикував мирну пропозицію глави Кремля Володимира Путіна. Шольц наголосив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України.

Також ми писали про те, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надасть Росії перевагу.

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