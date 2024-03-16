Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Принудительные выборы в оккупации — в ГУР рассказали об агитации россиян голосовать за Путина arrow

Принудительные выборы в оккупации — в ГУР рассказали об агитации россиян голосовать за Путина

16 марта 2024 14:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Принудительные выборы в оккупации — в ГУР рассказали об агитации россиян голосовать за Путина
Мужчина голосует на российских выборах. Иллюстративное фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают агитировать граждан идти на выборы и голосовать за российского диктатора Владимира Путина. При этом они принимают различные меры, в частности запугивание, подкуп и давление на украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины в Telegram в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Какие методы применяют россияне на ВОТ, чтобы заставить украинцев идти на выборы

По данным ГУР, на территориях оккупированного Запорожья и Херсонщины российские власти и сотрудники ФСБ обходят дома украинцев, чтобы разъяснить им, "за кого именно нужно голосовать".

"При этом оккупанты отмечают, что могут "нарисовать" своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат "выборов Путина" будет неизменный. Вместе с тем, захватчики дают порабощенным жителям понять, что отказ поддержать Путина будет свидетельствовать об их антироссийской позиции", — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркивают, что захватчики предпринимают такие меры из-за страха перед "нелояльными" гражданами, которые якобы могут дестабилизировать ситуацию во время выборов. Стало известно, что в Херсонской области оккупанты устроили фильтрационные меры и задерживали "неблагонадежных" местных жителей. При поиске таких граждан главным критерием было отсутствие российского паспорта.

Давление на предпринимателей и пенсионеров на ВОТ

"Под давлением "избирательного" фарса продолжают находиться украинские предприниматели и педагоги на порабощенных землях. Одним в случае отказа "поддержать" Путина, оккупанты угрожают лишить права заниматься предпринимательством. Других — запугивают увольнением", — добавили в ГУР.

Вдобавок, российские агитаторы также заставляют голосовать и пенсионеров. Они предлагают им денежное вознаграждение или обещают "лучшую жизнь" и "социальные выплаты", если пожилые люди пойдут на выборы.

Как указывают в ГУР, несмотря на все принудительные методы, украинцы оказывают немое сопротивление оккупантам и не желают идти на выборы. Граждане закрываются в своих домах и препятствуют представителям избиркомов РФ.

Скриншот сообщения ГУР
Скриншот сообщения ГУР
Скриншот сообщения ГУР
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 15 марта в России зафиксировали сбой в системе онлайн-голосования. Неисправность создали киберспециалисты ГУР.

Также мы писали, что Минобороны РФ разрешило военным участвовать в выборах, даже без посещения "избирательных участков". В ГУР предупредили, что это поможет сфальсифицировать результаты.

война
владимир путин
выборы
украинцы
россияне
Украина
голосование
оккупация
ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство