Принудительные выборы в оккупации — в ГУР рассказали об агитации россиян голосовать за Путина

Мужчина голосует на российских выборах. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают агитировать граждан идти на выборы и голосовать за российского диктатора Владимира Путина. При этом они принимают различные меры, в частности запугивание, подкуп и давление на украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины в Telegram в субботу, 16 марта.

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По данным ГУР, на территориях оккупированного Запорожья и Херсонщины российские власти и сотрудники ФСБ обходят дома украинцев, чтобы разъяснить им, "за кого именно нужно голосовать".

"При этом оккупанты отмечают, что могут "нарисовать" своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат "выборов Путина" будет неизменный. Вместе с тем, захватчики дают порабощенным жителям понять, что отказ поддержать Путина будет свидетельствовать об их антироссийской позиции", — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркивают, что захватчики предпринимают такие меры из-за страха перед "нелояльными" гражданами, которые якобы могут дестабилизировать ситуацию во время выборов. Стало известно, что в Херсонской области оккупанты устроили фильтрационные меры и задерживали "неблагонадежных" местных жителей. При поиске таких граждан главным критерием было отсутствие российского паспорта.

Давление на предпринимателей и пенсионеров на ВОТ

"Под давлением "избирательного" фарса продолжают находиться украинские предприниматели и педагоги на порабощенных землях. Одним в случае отказа "поддержать" Путина, оккупанты угрожают лишить права заниматься предпринимательством. Других — запугивают увольнением", — добавили в ГУР.

Вдобавок, российские агитаторы также заставляют голосовать и пенсионеров. Они предлагают им денежное вознаграждение или обещают "лучшую жизнь" и "социальные выплаты", если пожилые люди пойдут на выборы.

Как указывают в ГУР, несмотря на все принудительные методы, украинцы оказывают немое сопротивление оккупантам и не желают идти на выборы. Граждане закрываются в своих домах и препятствуют представителям избиркомов РФ.

Скриншот сообщения ГУР

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 15 марта в России зафиксировали сбой в системе онлайн-голосования. Неисправность создали киберспециалисты ГУР.

Также мы писали, что Минобороны РФ разрешило военным участвовать в выборах, даже без посещения "избирательных участков". В ГУР предупредили, что это поможет сфальсифицировать результаты.