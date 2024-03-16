Примусові вибори в окупації — в ГУР розповіли про агітацію росіян голосувати за Путіна

Чоловік голосує на російських виборах. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують агітувати громадян йти на вибори та голосувати за російського диктатора Володимира Путіна. При цьому вони вдаються до різних заходів, зокрема залякування, підкуп та тиск на українців.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України у Telegram у суботу, 16 березня.

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За даними ГУР, на територіях окупованого Запоріжжя та Херсонщини російська влада та співробітники ФСБ обходять домівки українців аби роз'яснити їм "за кого саме потрібно голосувати".

"При цьому окупанти наголошують, що можуть "намалювати" своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат "виборів путіна" буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію", — йдеться в повідомленні.

В ГУР підкреслюють, що загарбники вдаються до таких заходів через страх перед "нелояльними" громадянами, які нібито можуть дестабілізувати ситуацію під час виборів. Стало відомо, що на Херсонщині окупанти влаштували фільтраційні заходи і затримували "неблагонадійних" місцевих жителів. Під час пошуку таких громадян головним критерієм була відсутність російського паспорта.

Тиск на підприємців та пенсіонерів на ТОТ

"Під тиском "виборчого" фарсу продовжують перебувати українські підприємці та освітяни на поневолених землях. Одним у разі відмови "підтримати" путіна, окупанти погрожують позбавити права займатися підприємництвом. Інших — залякують звільненням", — додали в ГУР.

На додаток, російські агітатори також змушують голосувати і пенсіонерів. Вони пропонують їм грошову винагороду або обіцяють "краще життя" і "соціальні виплати", якщо літні люди підуть на вибори.

Як вказують в ГУР, попри усі примусові методи, українці чинять німий опір окупантам та не бажають йти на вибори. Громадяни зачиняються у своїх домівках та перешкоджають представникам виборчкомів РФ.

Скриншот допису ГУР

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, 15 березня у Росії зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Несправність спричинили кіберфахівці ГУР.

Також ми писали, що Міноборони РФ дозволило військовим брати участь у виборах, навіть без відвідування "виборчих дільниць". У ГУР застерегли, що це допоможе сфальсифікувати результати.