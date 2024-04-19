Поклонница Трампа призвала тех, кто поддерживает законопроект с помощью Украине, поехать на войну

Член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Фото: Натан Говард / REUTERS

Сторонница экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин предложила конгрессменам, поддерживающим принятие законопроекта с помощью Украине, поехать к ней на войну.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph в четверг, 18 апреля.

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Какое требование к законопроекту Тейлор Грин

Как известно, Марджори Тейлор Грин является приспешницей Трампа. Она предложила ряд странных поправок в пакет иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, включающий поддержку Украине, Израилю и Тайваню. За этот документ вскоре должна проголосовать Палата представителей после долгих месяцев задержки.

Издание напоминает, что пакет помощи в феврале одобрил Сенат, однако его заблокировали республиканцы из-за раскола в партии насчет увеличения расходов на поддержку Украины.

"Госпожа Тейлор Грин является одним из немногих сторонников жесткой линии, которые дали понять, что они готовы вытеснить господина Джонсона из кресла спикера, если голосование состоится", — отмечает The Telegraph.

Чиновник предложила ряд поправок к пакету, среди которых, в частности, требование к любому члену Конгресса, который проголосует за документ, "призваться к украинской армии".

"Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней?" — цитирует издание Тейлор Грин.

Что известно о законопроекте с помощью Украины

Как известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.

Напомним, что демократы в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать законопроект, предусматривающий финансовую помощь Украине. Известно, когда запланировано голосование.

Также мы писали, что министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала республиканцев из-за блокирования помощи Украине. Она подчеркнула, что такую задержку нельзя простить.