Прихильниця Трампа закликала тих, хто підтримує законопроєкт із допомогою Україні, поїхати на війну

Членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін. Фото: Натан Говард / REUTERS

Прихильниця експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін запропонувала конгресменам, які підтримують ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, поїхати до неї на війну.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph у четвер, 18 квітня.

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Яка вимога до законопроєкту Тейлор Грін

Як відомо, Марджорі Тейлор Грін є поплічницею Трампа. Вона запропонувала низку дивних поправок до пакета іноземної допомоги на 95 мільярдів доларів, що включає підтримку Україні, Ізраїлю та Тайваню. За цей документ невдовзі має проголосувати Палата представників опісля довгих місяців затримки.

Видання нагадує, що пакет допомоги в лютому схвалив Сенат, однак його заблокували республіканці через розкол у партії щодо збільшення витрат на підтримку України.

"Пані Тейлор Грін є однією з небагатьох прихильників жорсткої лінії, які дали зрозуміти, що вони готові витіснити пана Джонсона з крісла спікера, якщо голосування відбудеться", — зазначає The Telegraph.

Посадовиця запропонувала низку поправок до пакета, серед яких, зокрема, вимога до будь-якого члена Конгресу, який проголосує за документ, "призватися до української армії".

"Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній?" — цитує видання Тейлор Грін.

Що відомо про законопроєкт із допомогою Україні

Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Нагадаємо, що демократи в Палаті представників Конгресу США готові підтримати законопроєкт, який передбачає фінансову допомогу Україні. Відомо, на коли заплановане голосування.

Також ми писали, що міністерка фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців через блокування допомоги Україні. Вона наголосила, що таке затягування не можна пробачити.