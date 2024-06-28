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Президента Словении прибыла в Киев — куда она отправилась с Зеленским

28 июня 2024 14:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Зеленский и президент Словении почтили память погибших украинских воинов
Владимир Зеленский и президент Словении Пирц Мусар
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и находящаяся в Украине с визитом президентка Словении Наташа Пирц Мусар почтили память защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за Украину. Под звуки сурьмы главы государств чтили павших воинов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 28 июня.

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В День Конституции лидеры отдали честь павшим украинским защитникам

В Киеве на Михайловской площади воины почетного караула установили венки от глав государств к Стене памяти погибших в Украине. Под звуки трубы Владимир Зеленский и Наташа Пирц Мусар отдали почтение павшим воинам.

 

Владимир Зеленский и Пирц Мусар
Владимир Зеленский и Пирс Мусар почтили память погибших украинских воинов

"Украина всегда будет помнить о каждом и каждом, кто отдал свою жизнь в боях, - она стала жизнью всего нашего государства", — написал Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Главный закон страны был принят 28 июня 1996 года.

Ранее мы писали о том, что Украина и Словения планируют подписать соглашение о безопасности.

Также Зеленский во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки совместного плана действий. Он должен быть сформирован на основе итогов первого саммита мира в течение нескольких месяцев.

Владимир Зеленский
Киев
военные
президент
война в Украине
Словения
защитники
погибшие
память

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