Литва щороку надаватиме підтримку Україні в межах безпекової угоди

Україна та Литва підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, разом з очільником Литви Гітанасом Наусєдою підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Документ зобов'язує Литву щороку надавати Україні підтримку.
Про це пресслужба українського лідера повідомила у Telegram.
Угода між Україною та Литвою
Зеленський зауважив, що Литва є принциповим і надійним партнером України і сьогодні вдалося зробити ще більше для єдності країн та спільної безпеки.
"У Брюсселі разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими державами", — йдеться у повідомленні.
Згідно з документом, Литва щороку надаватиме Україні безпекову та політичну підтримку. Український президент наголосив, що країни обов’язково разом будуть у Євросоюзі та НАТО.
Раніше Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки нового спільного плану дій для встановлення миру в Україні.
Також він підписав одразу три безпекові угоди, одна з яких — з Європейським Союзом загалом.
Читайте Новини.LIVE!