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Україна та Литва підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, — Зеленський

27 червня 2024 17:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Литва щороку надаватиме підтримку Україні в межах безпекової угоди
Президент України Володимир Зеленський та голова Литви Гітанас Наусєда. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, разом з очільником Литви Гітанасом Наусєдою підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Документ зобов'язує Литву щороку надавати Україні підтримку.

Про це пресслужба українського лідера повідомила у Telegram.

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Зеленський зауважив, що Литва є принциповим і надійним партнером України і сьогодні вдалося зробити ще більше для єдності країн та спільної безпеки.

"У Брюсселі разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими державами", — йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, Литва щороку надаватиме Україні безпекову та політичну підтримку. Український президент наголосив, що країни обов’язково разом будуть у Євросоюзі та НАТО.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки нового спільного плану дій для встановлення миру в Україні.

Також він підписав одразу три безпекові угоди, одна з яких — з Європейським Союзом загалом.

Володимир Зеленський
Гітанас Науседа
Литва
Україна
угода
війна в Україні

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