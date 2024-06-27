Литва щороку надаватиме підтримку Україні в межах безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський та голова Литви Гітанас Наусєда. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, разом з очільником Литви Гітанасом Наусєдою підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Документ зобов'язує Литву щороку надавати Україні підтримку.

Про це пресслужба українського лідера повідомила у Telegram.

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Зеленський зауважив, що Литва є принциповим і надійним партнером України і сьогодні вдалося зробити ще більше для єдності країн та спільної безпеки.

"У Брюсселі разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими державами", — йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, Литва щороку надаватиме Україні безпекову та політичну підтримку. Український президент наголосив, що країни обов’язково разом будуть у Євросоюзі та НАТО.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки нового спільного плану дій для встановлення миру в Україні.

Також він підписав одразу три безпекові угоди, одна з яких — з Європейським Союзом загалом.