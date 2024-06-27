Литва будет ежегодно оказывать поддержку Украине в рамках соглашения по безопасности

Украина и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, вместе с главой Литвы Гитанасом Науседой подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ обязывает Литву каждый год оказывать Украине поддержку.
Об этом пресс-служба украинского лидера сообщила в Telegram.
Соглашение между Украиной и Литвой
Зеленский отметил, что Литва является принципиальным и надежным партнером Украины, и сегодня удалось сделать еще больше для единства стран и общей безопасности.
"В Брюсселе вместе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между нашими государствами", — говорится в сообщении.
Согласно документу, Литва будет ежегодно оказывать Украине поддержку по безопасности и политическую поддержку. Украинский Президент подчеркнул, что страны обязательно вместе будут в Евросоюзе и НАТО.
Ранее Зеленский во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки нового совместного плана действий по установлению мира в Украине.
Также он подписал сразу три соглашения по безопасности, одно из которых — с Европейским Союзом в целом.
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