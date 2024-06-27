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Украина и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, — Зеленский

27 июня 2024 17:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Литва будет ежегодно оказывать поддержку Украине в рамках соглашения по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Литвы Гитанас Науседа. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, вместе с главой Литвы Гитанасом Науседой подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ обязывает Литву каждый год оказывать Украине поддержку.

Об этом пресс-служба украинского лидера сообщила в Telegram.

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Зеленский отметил, что Литва является принципиальным и надежным партнером Украины, и сегодня удалось сделать еще больше для единства стран и общей безопасности.

"В Брюсселе вместе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между нашими государствами", — говорится в сообщении.

Согласно документу, Литва будет ежегодно оказывать Украине поддержку по безопасности и политическую поддержку. Украинский Президент подчеркнул, что страны обязательно вместе будут в Евросоюзе и НАТО.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки нового совместного плана действий по установлению мира в Украине.

Также он подписал сразу три соглашения по безопасности, одно из которых — с Европейским Союзом в целом.

Владимир Зеленский
Гитанас Науседа
Литва
Украина
соглашение
война в Украине

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