День Конституції — Зеленський привітав українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції. Головний закон країни було ухвалено 28 червня 1996 року.

Привітання українського лідера з'явилося на його YouTube-каналі у п'ятницю, 28 червня.

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Привітання Зеленського з Днем Конституції

Глава держави наголосив, що перше слово першої статті Конституції — "Україна". За його словами, з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них країна справді на першому місці.

"Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції: захист України — це найважливіші функції держави і справа всього українського народу", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що відданість цьому щодня доводять мільйони українців.

"Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи. З Днем Конституції, дорогі громадяни!" — додав глава держави.

Нагадаємо, щороку 28 червня в Україні відзначають одне з найбільш важливих державних свят — День конституції. Рівно 28 років тому Верховна Рада прийняла нову Конституцію незалежної України — закон, який визначає права та обов'язки громадян, правову систему країни та систему влади.

Раніше ми розповідали про те, як можна привітати із Днем Конституції у прозі та віршах. Варіанти привітань зібрані в добірці.