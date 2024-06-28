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Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

28 июня 2024 09:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
День Конституции — Зеленский поздравил украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Главный закон страны был принят 28 июня 1996 года.

Поздравление украинского лидера появилось на его YouTube-канале в пятницу, 28 июня.

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Поздравление Зеленского с Днем Конституции

Глава государства подчеркнул, что первое слово первой статьи Конституции — "Украина". По его словам, с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них страна действительно на первом месте.

"Все, кто думал в первую очередь не о себе. Кто понимает, что во времена войны на первый план выходит ключевой долг. 17-я статья Конституции: защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что преданность этому каждый день доказывают миллионы украинцев.

"Герои на передовой и те, кто тяжело работает для укрепления государства. Украинцы, которые изменили свою жизнь, изменили свою профессию, но не изменили свой выбор в пользу свободы, Украины, Европы. С Днем Конституции, дорогие граждане!" — добавил глава государства.

Напомним, ежегодно 28 июня в Украине отмечают один из самых важных государственных праздников — День конституции. Ровно 28 лет назад Верховная Рада приняла новую Конституцию независимой Украины — закон, определяющий права и обязанности граждан, правовую систему страны и систему власти.

Раньше мы рассказывали о том, как можно поздравить с Днем Конституции в прозе и стихах. Варианты поздравлений собраны в подборке.

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