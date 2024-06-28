День Конституція України — цікаві факти про історію свята

Дівчинка із прапором. Фото ілюстративне: brada.gov.ua

Щороку 28 червня в Україні відзначають одне з найбільш важливих державних свят — День конституції. Рівно 28 років тому Верховна Рада прийняла нову Конституцію незалежної України — закон, який визначає права та обов'язки громадян, правову систему країни та систему влади.

З нагоди державного свята Новини.LIVE розповідає про історичне коріння та основні положення нашої чинної Конституції.

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Значення Конституції та її головні положення

Конституція є правовою основою для розбудови демократичної, правової держави та гарантом суверенітету і територіальної цілісності України. Чинна Конституція України складається з 15 розділів. У 14 розділах міститься 161 стаття, а в XV розділі — 17 перехідних положень.

У головних положеннях Конституції прописано, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою. Державна мова в Україні — лише українська. Народ — носій суверенітету і єдине джерело влади.

Історія української Конституції

Першою Конституцію для українців стала Конституція Пилипа Орлика, яку ухвалили 5 квітня 1710 року. Цей документ, який став однією з перших конституцій світу, фактично проголошував Україну незалежною республікою (щоправда, усе ж таки під протекторатом шведського короля). У Конституції Пилипа Орлика йшлося про розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки, обмеження прав гетьмана та захист інтересів козаків. Щоправда, чинності ця Конституція так і не набула, тому що Орлик написав її під час вигнання, а повернутися на Батьківщину йому так і не судилося.

Другу Конституцію України ухвалила в 1918 році Центральна Рада. Документ, який розробляли під керівництвом Михайла Грушевського, проголошував незалежність Української Народної Республіки (УНР). Набути чинності ця Конституція не встигла через через гетьманський переворот.

Були свої Конституції в Україні і за радянських часів, у період з 1919 по 1978, однак ці документи розроблялися в ідеологічних відділах ЦК КПРС, тому були суто політичними.

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