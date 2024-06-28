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День Конституции Украины — что известно об истории праздника

28 июня 2024 09:11
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Чекарёва Мария
редактор
День Конституция Украины — интересные факты об истории праздника
Маленькая девочка с флагом. Фото иллюстративное: brada.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ежегодно 28 июня в Украине отмечают один из самых важных государственных праздников — День конституции. Ровно 28 лет назад Верховная Рада приняла новую Конституцию независимой Украины — закон, определяющий права и обязанности граждан, правовую систему страны и систему власти.

По случаю государственного праздника Новини.LIVE рассказывает об исторических корнях и основных положениях нашей действующей Конституции.

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Значение Конституции и ее основные положения

Конституция является правовой основой для развития демократического, правового государства и гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Действующая Конституция Украины состоит из 15 глав. В 14 главах содержится 161 статья, а в XV разделе — 17 переходных положений.

В главных положениях Конституции прописано, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым, унитарным государством. Государственный язык в Украине — только украинский. Народ — носитель суверенитета и единственный источник власти.

История украинской Конституции

Первой Конституцией для украинцев стала Конституция Филиппа Орлика, принятая 5 апреля 1710 года. Этот документ, ставший одной из первых конституций мира, фактически провозглашал Украину независимой республикой (правда, под протекторатом шведского короля). В Конституции Филиппа Орлика речь шла о разделе власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, ограничение прав гетмана и защиту интересов казаков. Правда, в силу эта Конституция так и не вступила, потому что Орлик написал ее во время изгнания, а возвратиться на Родину ему так и не было суждено.

Вторую Конституцию Украины приняла в 1918 году Центральная Рада. Документ, разрабатываемый под руководством Михаила Грушевского, провозглашал независимость Украинской Народной Республики (УНР). Вступить в силу эта Конституция не успела из-за гетманского переворота.

Были свои Конституции в Украине и в советское время, в период с 1919 по 1978, однако эти документы разрабатывались в идеологических отделах ЦК КПСС, поэтому были чисто политическими.

Раньше мы рассказывали о том, как можно поздравить с Днем Конституции в прозе и стихах. Варианты поздравлений собраны в подборке.

Также мы писали о календаре государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат на июль 2024 года.

Конституция Пилипа Орлика
праздники
День Конституции
Конституция Украины

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