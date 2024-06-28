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Президента Словенії прибула до Києва — куди вона вирушила із Зеленським

28 червня 2024 14:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зеленський і президентка Словенії вшанували пам'ять загиблих українських воїнів
Володимир Зеленський і президентка Словенії Пірц Мусар
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка перебуває в Україні з візитом, ушанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну. Під звуки сурми глави держав віддали шану полеглим воїнам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у п’ятницю, 28 червня.

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У День Конституції лідери віддали шану полеглим українським захисникам

У Києві на Михайлівській площі воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Під звуки сурми Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар віддали шану полеглим воїнам.

 

Володимир Зеленський і Пірц Мусар
Володимир Зеленський і Пірс Мусар вшанували пам’ять загиблих українських воїнів

"Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, - воно стало життям усієї нашої держави", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції. Головний закон країни було ухвалено 28 червня 1996 року.

Раніше ми писали про те, що Україна та Словенія планують підписати безпекову угоду.

Також Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки спільного плану дій. Він має бути сформований на основі підсумків першого Саміту миру протягом кількох місяців.

Володимир Зеленський
Київ
військові
президент
війна в Україні
Словенія
захисники
загиблі
пам'ять

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