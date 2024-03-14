Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Премьер Франции эмоционально поддержал Украину с трибуны Национального собрания страны arrow

Премьер Франции эмоционально поддержал Украину с трибуны Национального собрания страны

14 марта 2024 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Премьер Франции эмоционально поддержал Украину с трибуны Национального собрания страны
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил поддержку Украине от себя и правительства. Как известно, он это сказал после поддержания договора безопасности с Украиной Национальным собранием Франции.

Соответствующее видео обнародовал Габриэль Атталь в соцсети Х во вторник, 12 марта.

Читайте также:

Поддержка Украины от премьера Франции

"Я говорю это как премьер-министр Франции, от имени правительства Франции с трибуны Национального собрания Франции. Я говорю это из глубины души, которая болит у французов: Слава Украине!" — сказал французский премьер.

Напомним, что во вторник, 12 марта, Национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Зеленский рассказал основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.

Добавим, что Франция инициирует формирование альянса стран, рассматривающих возможность отправки военных подразделений в Украину.

Франция
Украина
правительство
соглашение
помощь
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше