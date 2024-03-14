Премьер Франции эмоционально поддержал Украину с трибуны Национального собрания страны

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: скриншот

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил поддержку Украине от себя и правительства. Как известно, он это сказал после поддержания договора безопасности с Украиной Национальным собранием Франции.

Соответствующее видео обнародовал Габриэль Атталь в соцсети Х во вторник, 12 марта.

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Поддержка Украины от премьера Франции

"Я говорю это как премьер-министр Франции, от имени правительства Франции с трибуны Национального собрания Франции. Я говорю это из глубины души, которая болит у французов: Слава Украине!" — сказал французский премьер.

Напомним, что во вторник, 12 марта, Национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Зеленский рассказал основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.

Добавим, что Франция инициирует формирование альянса стран, рассматривающих возможность отправки военных подразделений в Украину.