Прем'єр Франції емоційно підтримав Україну з трибуни Національних зборів країни

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь висловив підтримку Україні від себе та уряду. Як відомо, він це сказав опісля підтримання безпекової угоди з Україною Національними зборами Франції.

Відповідне відео оприлюднив Габріель Атталь у соцмережі Х у вівторок, 12 березня.

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"Я кажу це як прем'єр-міністр Франції, від імені уряду Франції з трибуни Національних зборів Франції. Я кажу це з глибини душі, яка болить у французів: Слава Україні!" — сказав французький прем'єр.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 березня, Національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, включно з двосторонньою угодою про безпеку, підписаною президентами Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Зеленський розповів основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.

Додамо, що Франція ініціює формування альянсу країн, які розглядають можливість надсилання військових підрозділів до України.