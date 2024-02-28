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Премьер Албании назвал причину бесконечных войн и предостерег страны

28 февраля 2024 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Албании назвал причину бесконечных войн и предостерег страны
Премьер-министр Албании Эдди Рама. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что если страны будут действовать в рамках международной системы, опираясь на карты, то война никогда не закончится. Он подчеркнул, что вторжение российских оккупантов в Украину было также нападением на мировой порядок.

Об этом Эди Рама сказал во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в среду, 28 февраля.

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Что сказал премьер Албании

Стоит отметить, что во время интервью Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин провел длинный урок истории, выдвигая ложные утверждения о суверенитете Украины и искажая исторические факты относительно украинской государственности. Таким образом, глава Кремля пытался оправдать начатую войну против Украины и оккупацию территорий.

"Говоря о прошлом. Это — (показывает изображение карты на телефоне — ред.) Монгольская империя, а Россия внутри нее. Тот, кто опубликовал это после интервью Путина, он написал: "Я всех уверяю, что мы, монголы, мирный народ". А теперь представьте, что в этом регионе все начнут думать и действовать в рамках международной системы, опираясь на карты. Тогда война никогда не закончится", — заявил Рама.

По его словам, не все понимают, что для Путина нападение на Украину не только о самой Украине. Речь идет также о нападении на мировой порядок, основанном на правилах, а также демократическом сообществе.

Рама подчеркнул, что война стала вызовом для всего Европейского союза.

"Не потому, что Россия вторгнется в Германию, а потому, что если эта логика ведения войны, которая опирается на прошлые достижения и старые карты, если она победит, то мы больше не будем жить в мире, который мы знаем. Мы будем в мире, где сила будет определять, а правила будут подорваны", — добавил премьер.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании Тираны.

Он встретился с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве и обсудили оборонные нужды Украины.

Европейский союз
россия
война
Украина
Албания

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