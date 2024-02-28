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Премʼєр Албанії назвав причину безкінечних воєн та застеріг країни

28 лютого 2024 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Премʼєр Албанії назвав причину безкінечних воєн та застеріг країни
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Албанії Еді Раму заявив, якщо країни діятимуть в межах міжнародної системи, спираючись на карти, то війна ніколи не закінчиться. Він наголосив, що вторгнення російських окупантів в Україну був також нападом на світовий порядок.

Про це Еді Раму сказав під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа" у середу, 28 лютого.

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Варто зазначити, що під час інтерв'ю Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін провів довгий урок історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України та спотворюючи історичні факти стосовно української державності. Таким чином, голова Кремля намагався виправдати розпочату війну проти України та окупацію територій.

"Говорячи про минуле. Це — (показує зображення мапи на телефоні — ред.) Монгольська імперія, а Росія всередині неї. Той, хто опублікував це після інтерв'ю Путіна, він написав: "Я всіх запевняю, що ми, монголи, мирний народ". А тепер уявіть, що в цьому регіоні всі почнуть думати та діяти в межах міжнародної системи, спираючись на карти. Тоді війна ніколи не закінчиться", — заявив Рама.

За його словами, не всі розуміють, що для Путіна напад на Україну — не лише про саму України. Йдеться також про напад на світовий порядок, який був заснований на правилах, а також демократичну спільноту.

Рама наголосив, що війна стала викликом для всього Європейського союзу.

"Не тому, що Росія вторгнеться до Німеччини, а тому, що якщо ця логіка ведення війни, що спирається на минулі досягнення та старі карти, якщо вона переможе, то ми більше не будемо жити у світі, який ми знаємо. Ми будемо у світі, де сила визначатиме, а правила будуть підірвані", — додав прем'єр.

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії Тирани.

Він зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Лідери підписали договір про дружбу та співробітництво та обговорили оборонні потреби України.

Європейський союз
росія
війна
Україна
Албанія

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