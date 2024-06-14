Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 9-летней украинки в Германии arrow

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 9-летней украинки в Германии

14 июня 2024 18:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней украинки в Германии
Немецкая полиция. Фото: express.co.uk
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Праге, 14 июня был задержан 36-летний гражданин Молдовы. Его подозревают в причастности к убийству девятилетней Валерии из Украины.

Об этом сообщила прокуратура города Хемниц в Германии в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Убийство 9-летней украинки

Задержание произошло около 10:15 по местному времени в ресторане Праги на основании ордера, выданного прокуратурой Хемница. Правоохранители отметили, что мужчину вскоре экстрадируют в Германию, где он будет привлечен к уголовному процессу по обвинению в непреднамеренном убийстве. В то же время, они подчеркнули, что не могут раскрыть больше деталей дела.

"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", — сообщили полицейские.

Напомним, немецкая полиция подтвердила, что погибший ребенок, который накануне нашли в немецкой Саксонии, это 9-летняя украинка Валерия. Девочку искали, начиная с 3 июня, когда она пошла в школу и не вернулась.

Ранее мы писали, что в Германии в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии, тело которой было найдено 9 июня, подозревают двух уроженцев Украины и Молдовы. Один из них является любовником матери ребенка.

убийство
прокуратура
украинцы
Германия
ребенок
Чехия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина