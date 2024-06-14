В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней украинки в Германии

Немецкая полиция. Фото: express.co.uk

В Праге, 14 июня был задержан 36-летний гражданин Молдовы. Его подозревают в причастности к убийству девятилетней Валерии из Украины.

Об этом сообщила прокуратура города Хемниц в Германии в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Убийство 9-летней украинки

Задержание произошло около 10:15 по местному времени в ресторане Праги на основании ордера, выданного прокуратурой Хемница. Правоохранители отметили, что мужчину вскоре экстрадируют в Германию, где он будет привлечен к уголовному процессу по обвинению в непреднамеренном убийстве. В то же время, они подчеркнули, что не могут раскрыть больше деталей дела.

"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", — сообщили полицейские.

Напомним, немецкая полиция подтвердила, что погибший ребенок, который накануне нашли в немецкой Саксонии, это 9-летняя украинка Валерия. Девочку искали, начиная с 3 июня, когда она пошла в школу и не вернулась.

Ранее мы писали, что в Германии в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии, тело которой было найдено 9 июня, подозревают двух уроженцев Украины и Молдовы. Один из них является любовником матери ребенка.