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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

14 червня 2024 18:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Чехії затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині
Німецька поліція. Фото: express.co.uk
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Празі, 14 червня було затримано 36-річного громадянина Молдови. Його підозрюють у причетності до вбивства дев’ятирічної Валерії з України.

Про це повідомила прокуратура міста Хемніц у Німеччині у п'ятницю, 14 червня.

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Затримання відбулося приблизно о 10:15 за місцевим часом у ресторані Праги на підставі ордера, виданого прокуратурою Хемніца. Правоохоронці зазначили, що чоловіка невдовзі екстрадують до Німеччини, де він буде залучений до кримінального процесу за обвинуваченням у ненавмисному вбивстві. Водночас вони підкреслили, що не можуть розкрити більше деталей справи.

"Найближчим часом він буде переданий до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", — повідомили поліцейські.

Нагадаємо, німецька поліція підтвердила, що загибла дитина, яку напередодні знайшли в німецькій Саксонії, це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали, починаючи з 3 червня, коли вона пішла до школи і не повернулася.

Раніше ми писали, що Німеччині у вбивстві 9-річної української дівчинки Валерії, тіло якої було знайдене 9 червня, підозрюють двох уродженців України та Молдови. Один з них є коханцем матері дитини.

вбивство
прокуратура
українці
Німеччина
дитина
Чехія

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