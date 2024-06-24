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Пожар в Подмосковье — число жертв увеличилось до девяти

24 июня 2024 20:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Под Москвой почти полностью выгорело предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности "Платан"
Пожар на предприятии в Подмосковье Фото: РосСМИ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Под Москвой практически полностью выгорело предприятие радиоэлектронной оборонной индустрии "Платан". По информации из сети, известно о 9 погибших, двое из которых выпрыгнули с 8 этажа.

Об этом пишут российские СМИ.

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Последствия пожара во Фрязине

Пожар в офисном доме возле Фрязина Московской области локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Девять человек погибли, двое из них выпрыгнули с 8 этажа, сообщили в российской МЧС.

Там сообщают, что здание находилось в аварийном состоянии. Его большая часть пуста и была полузапущена, утверждают очевидцы.

Пишут, что предприятие не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности уже 7 лет.

"Платан" - это научно-исследовательский институт занимался разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров. Также велись научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и неорганические химические вещества.

Напомним, в Подмосковье во Фрязино в понедельник, 24 июня, возник пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Этот институт выполняет заказы для оборонной промышленности России.

Ранее в российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь по правоохранителям, применив автоматическое оружие.

Также мы писали, что в российской Ухте, республика Коми, горел нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл". Ходят слухи, что перед пожаром был слышен взрыв. Местные каналы сообщали о двух погибших.

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