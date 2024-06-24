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Пожежа в Підмосков’ї — число жертв збільшилось до дев’яти

24 червня 2024 20:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Під Москвою майже повністю вигоріло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості "Платан"
Пожежа на підприємстві в Підмосков’ї. Фото: РосЗМІ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Під Москвою майже повністю вигоріло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості "Платан". За інформацією з мережі, відомо про 9 загиблих, двоє з яких вистрибнули з 8 поверху.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Наслідки пожежі у Фрязіні

Пожежу в офісному будинку у Фрязіні Московської області локалізовано на площі 5 тисячі квадратних метрів. Дев’ять людей загинули, двоє з них вистрибнули з 8 поверху, повідомили у російському МНС.

Там повідомляють, що будівля знаходилася в аварійному стані. Його більша частина порожня і була напівзанедбана, стверджують очевидці.

Пишуть, що підприємство не перевірялося на відповідність вимогам пожежної безпеки вже 7 років.

Зазначимо, "Платан" — це науково-дослідний інститут займався розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів. Також там велися наукові дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук, виробляє барвники та неорганічні хімічні речовини.

Нагадаємо, у Підмосков'ї у Фрязіно в понеділок, 24 червня, виникла пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Цей інститут виконує замовлення для оборонної промисловості Росії.

Раніше у російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.

Також ми писали, що у російській Ухті, республіка Комі, горів нафтопереробний завод "Лукойл". Ходять чутки, що перед пожежею було чути вибух. Місцеві канали повідомляли про  двох загиблих.

промисловість
пожежа
стратегічні підприємства
оборонна сфера
Москва
підприємства
Росія

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