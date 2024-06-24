Пожежа на підприємстві в Підмосков’ї. Фото: РосЗМІ

Під Москвою майже повністю вигоріло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості "Платан". За інформацією з мережі, відомо про 9 загиблих, двоє з яких вистрибнули з 8 поверху.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пожежу в офісному будинку у Фрязіні Московської області локалізовано на площі 5 тисячі квадратних метрів. Дев’ять людей загинули, двоє з них вистрибнули з 8 поверху, повідомили у російському МНС.

Там повідомляють, що будівля знаходилася в аварійному стані. Його більша частина порожня і була напівзанедбана, стверджують очевидці.

Пишуть, що підприємство не перевірялося на відповідність вимогам пожежної безпеки вже 7 років.

Зазначимо, "Платан" — це науково-дослідний інститут займався розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів. Також там велися наукові дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук, виробляє барвники та неорганічні хімічні речовини.

Нагадаємо, у Підмосков'ї у Фрязіно в понеділок, 24 червня, виникла пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Цей інститут виконує замовлення для оборонної промисловості Росії.

Раніше у російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.

Також ми писали, що у російській Ухті, республіка Комі, горів нафтопереробний завод "Лукойл". Ходять чутки, що перед пожежею було чути вибух. Місцеві канали повідомляли про двох загиблих.