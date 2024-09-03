Пожар на нефтебазе в Пролетарске — появился спутниковый снимок последствий

Пожар на нефтебазе в Ростове. Иллюстративное фото: россСМИ

В Пролетарске Ростовской области РФ пожарным удалось потушить огонь на нефтебазе, который длился более двух недель. В сети появился спутниковый снимок последствий.

Его опубликовал Telegram-канал "Радио Свобода".

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Суммарно пожар длился 16 дней. Издание, в свою очередь, сопоставило спутниковые снимки, сделанные до удара (16 августа), и после завершения тушения пожара (2 сентября).

Отмечается, что в результате пожара повреждены более 30 резервуаров, каждый из которых вмещает 500 кубических метров топлива. При этом "Радио Свобода" добавило, что качество снимка, сделанного в понедельник 2 сентября, не позволяет оценить ущерб точнее.

По данным местных российских властей, за время тушения огня, пострадали 49 пожарных.