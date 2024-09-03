Дроны атаковали российский аэродром в Твери 2 сентября

Сильный пожар в России. Иллюстративное фото: росСМИ

Поздно вечером, 2 сентября, город Тверь Российской Федерации подвергся атаке беспилотников. Под ударом, предположительно, военный аэродром.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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В частности, канал Mash пишет, что БпЛА ВСУ попытались атаковать аэродром. В 22:50 местные жители заметили минимум один беспилотник, летящий в сторону аэродрома Мигалово. По дрону открыли огонь из автоматов, работала и ПВО.

В то же время, Telegram Baza добавил, что точное количество беспилотников, которые пытались атаковать аэродром, неизвестно. Официальной информации о происходящем и возможнных последствиях не было.

Кроме того, российские каналы напоминают, что в воскресенье, 1 сентября, дроны атаковали Конаковскую конденсаторную электростанцию (ГРЭС). В тот день губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщал, что ПВО сбила 5 БпЛА. При этом, параллельно, местные жители публиковали фото и видео сильного пожара на Конаковской ГРЭС. Очевидцы утверждали, что пожар начался после атаки беспилотников.