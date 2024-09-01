Дроны атаковали Россию и, возможно, ударили по Каширской ГРЭС в Московской области

Украинский дрон "Кобра". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Минувшим вечером и этой ночью беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области России. Несколько штук долетело даже до Москвы. Местные губернаторы отчитываются, что, как всегда, "все дроны сбили".

Итог атак беспилотников на территории РФ приводит оппозиционное агентство ASTRA.

Читайте также:

Как происходила массированная атака дронов, и каков результат

Согласно данным агентства, о взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

Рязанский губернатор отчитался, что беспилотник сбили, никто не пострадал, но информация о наличии материального ущерба уточняется.

Власти Тульской области утверждают, что три БПЛА были уничтожены в небе и по предварительным данным повреждений и пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области написал в Telegram, что силами ПВО обезврежено 14 дронов самолетного типа. И хотя никто не пострадал, есть повреждения на земле. Он выложил фото сожженных машин и поврежденных высоток.

Результат падения остатков дронов на Белгород. Фото: губернатор Белгородской области

Несколько беспилотников атаковали и Воронежскую область. Местные власти предварительно сообщают об отсутствии пострадавших, но данные по разрушениям уточняют. Утверждают, что сбили 10 дронов и есть "возгорание травы".

Мэр Москвы отчитался, что на подлете в столицу РФ заметили три БПЛА. Их сбили. А очевидцы предоставили ASTRA видео с атакой якобы на Каширскую ГРЭС.