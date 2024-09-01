Дроны атаковали Россию и, возможно, ударили по Каширской ГРЭС в Московской области

БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС
Минувшим вечером и этой ночью беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области России. Несколько штук долетело даже до Москвы. Местные губернаторы отчитываются, что, как всегда, "все дроны сбили".
Итог атак беспилотников на территории РФ приводит оппозиционное агентство ASTRA.
Как происходила массированная атака дронов, и каков результат
Согласно данным агентства, о взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.
Рязанский губернатор отчитался, что беспилотник сбили, никто не пострадал, но информация о наличии материального ущерба уточняется.
Власти Тульской области утверждают, что три БПЛА были уничтожены в небе и по предварительным данным повреждений и пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области написал в Telegram, что силами ПВО обезврежено 14 дронов самолетного типа. И хотя никто не пострадал, есть повреждения на земле. Он выложил фото сожженных машин и поврежденных высоток.
Несколько беспилотников атаковали и Воронежскую область. Местные власти предварительно сообщают об отсутствии пострадавших, но данные по разрушениям уточняют. Утверждают, что сбили 10 дронов и есть "возгорание травы".
Мэр Москвы отчитался, что на подлете в столицу РФ заметили три БПЛА. Их сбили. А очевидцы предоставили ASTRA видео с атакой якобы на Каширскую ГРЭС.
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