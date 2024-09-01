Дрони атакували Росію та, можливо, вдарили по Каширскій ГРЕС у Московській області

Український дрон "Кобра". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Минулого вечора та цієї ночі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області Росії. Декілька штук долетіло навіть до Москви. Місцеві губернатори звітують, що, як завжди, "всі дрони збили".

Підсумок атак безпілотників на території РФ наводить опозиційна агенція ASTRA.

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Згідно з даними агенції, про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Рязанський губернатор відзвітував, що безпілотник збили, ніхто не постраждав, але інформація щодо наявності матеріальних збитків уточнюється.

Влада Тульської області стверджує, що три БПЛА були знищені у небі і за попередніми даними пошкоджень та постраждалих немає.

Губернатор Бєлгородської області написав у Telegram, що силами ППО знешкоджено 14 дронів літакового типу. І хоча ніхто не постраждав, але є пошкодження на землі. Він виклав фото спалених машин та пошкоджених висоток.

Результат падіння залишків дронів на Бєлгород. Фото: губернатор Бєлгородської області

Кілька безпілотників атакували і Воронезьку область. Місцева влада попередньо повідомляє про відсутність постраждалих, але дані щодо руйнувань уточнює. Стверджують, що збили 10 дронів і є "загоряння трави".

Мер Москви відзвітував, що на підльоті до столиці РФ помітили три БПЛА. Їх збили. А очевидці надали ASTRA відео з атакою нібито на Каширську ГРЕС.