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Буданов розкрив число знищених літаків РФ у "Саваслейці" та мету атаки на Підмосков'є

22 серпня 2024 01:58
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Буданов розкрив мету атаки на Підмосков'ї 21 серпня
Голова ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У середу, 21 серпня, Головне управління розвідки Міноборони України провело кілька операцій із використанням безпілотників на території Росії. Зокрема, було здійснено атаку на центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою, а також на російську авіабазу в Ростовській області.

Про це заявив глава ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

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Що відомо про атаку

Буданов уточнив, що окрім атаки на центр радіотехнічної розвідки, ГУР за допомогою безпілотників завдав ударів по аеропорту "Остаф'єво" у Москві, та по авіабазі "Міллерово" в Ростовській області. Усього для операцій було задіяно близько 50 дронів.

При цьому масштаби шкоди, якщо такої є, на даний момент неясні. За словами глави розвідки, зараз проводиться перевірка.

Крім того, цього дня в соцмережах з'явилося відео, на якому знято атаку безпілотників поблизу авіабази "Олень" у Мурманську, де базуються російські стратегічні бомбардувальники приблизно за 1200 миль від України.

Що вразили дрони у Підмосков'ї

Видання зазначає, що в 2018 році в аеропорту "Остаф'єво" було збудовано пару масивних круглих антенних грат, що надає установці відкриті стратегічні сигнали або зв'язки.

При цьому TWZ не виключають, що замість цієї мети міг бути вражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього або в Московській області в цілому.

У розмові зі ЗМІ Буданов не уточнив, де саме є центр радіозв'язку. Водночас зазначив, що аеропорт "Остаф'єво" був "оманливою метою".

Він пояснив, що центр радіотехнічної розвідки розташований у Подільському районі Москви, приблизно за п'ять миль на південь від аеродрому.

Результати атак з аеродрому "Саваслейка"

Глава ГУР МО України також розповів про результат атаки дронів по аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ, яка сталася 16 серпня. За словами Буданова, атака призвела до знищення літака МіГ-31 Foxhound (носія "Кинджалів") та двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

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