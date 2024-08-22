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Буданов раскрыл число уничтоженных самолетов РФ в "Саваслейке" и цель атаки на Подмосковье

22 августа 2024 01:58
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Буданов раскрыл цель атаки на Подмосковье 21 августа
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В среду, 21 августа, Главное управление разведки Минобороны Украины провело несколько операций с использованием беспилотников на территории России. В частности, была совершена атака на центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой, а также на российскую авиабазу в Ростовской области.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

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Что известно об атаке

Буданов уточнил, что помимо атаки на центр радиотехнической разведки, ГУР с помощью беспилотников нанес удары по аэропорту "Остафьево" в Москве, и по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области. Всего для операций было задействовано около 50 дронов.

При этом масштабы ущерба, если таковой имеется, на данный момент неясны. По словам главы разведки, сейчас проводится проверка.

Кроме того, в этот день в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена атака беспилотников вблизи авиабазы "Оленья" в Мурманске, где базируются российские стратегические бомбардировщики примерно в 1200 милях от Украины.

Что поразили дроны в Подмосковье

Издание отмечает, что в 2018 году в аэропорту "Остафьево" была построена пара массивных круглых антенных решеток, что предоставляет установке открытые стратегические сигналы или связи.

При этом TWZ не исключают, что вместо этой цели мог быть поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту, либо вблизи него, либо же в Московской области в целом.

В разговоре со СМИ Буданов не уточнил, где именно находится центр радиосвязи. В то же время отметил, что аэропорт "Остафьево" был "обманчивой целью".

Он пояснил, что центр радиотехнической разведки расположен в Подольском районе Москвы, примерно в пяти милях к югу от аэродрома.

Результаты атак по аэродрому "Саваслейка"

Глава ГУР МО Украины также рассказал о результате атаки дронов по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, которая произошла 16 августа. По словам Буданова, атака привела к уничтожению самолета МиГ-31 Foxhound (носителя "Кинжалов") и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

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