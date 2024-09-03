Дрони атакували російський аеродром у Твері 2 вересня

Сильна пожежа в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Пізно ввечері, 2 вересня, місто Тверь Російської Федерації зазнало атаки безпілотників. Під ударом, ймовірно, військовий аеродром.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Зокрема, канал Mash пише, що БПЛА ЗСУ спробували атакувати аеродром. О 22:50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, який летів у бік аеродрому Мігалово. По дрону відкрили вогонь з автоматів, працювала і ППО.

У той же час, Telegram Baza додав, що точна кількість безпілотників, які намагалися атакувати аеродром, невідома. Офіційної інформації про те, що відбувається і, можливих наслідків — не було.

Крім того, російські канали нагадують, що в неділю, 1 вересня, дрони атакували Конаковську конденсаторну електростанцію (ГРЕС). Того дня губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомляв, що ППО збила 5 БпЛА. Проте паралельно місцеві жителі публікували фото та відео сильної пожежі на Конаківській ГРЕС. Очевидці стверджували, що пожежа почалася після атаки безпілотників.