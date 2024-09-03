Пожежа на нафтобазі в Пролетарську – з'явився супутниковий знімок наслідків

Пожежа на нафтобазі у Ростові. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Пролетарську Ростовської області РФ пожежникам вдалося загасити вогонь на нафтобазі, який тривав понад два тижні. У мережі з'явився супутниковий знімок наслідків.

Його опублікував Telegram-канал "Радіо Свобода".

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Сумарно пожежа тривала 16 днів. Видання, у свою чергу, порівняло супутникові знімки, зроблені до удару (16 серпня) та після завершення гасіння пожежі (2 вересня).

Зазначається, що внаслідок пожежі пошкоджено понад 30 резервуарів, кожен із яких вміщує 500 кубічних метрів палива. При цьому "Радіо Свобода" додало, що якість знімку, зробленого в понеділок 2 вересня, не дозволяє оцінити збитки точніше.

За даними місцевої російської влади, за час гасіння вогню постраждали 49 пожежників.