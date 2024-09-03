Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Пожежа тривала 16 днів — з'явився супутниковий знімок наслідків на нафтобазі у Пролетарську arrow

Пожежа тривала 16 днів — з'явився супутниковий знімок наслідків на нафтобазі у Пролетарську

3 вересня 2024 02:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську – з'явився супутниковий знімок наслідків
Пожежа на нафтобазі у Ростові. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Пролетарську Ростовської області РФ пожежникам вдалося загасити вогонь на нафтобазі, який тривав понад два тижні. У мережі з'явився супутниковий знімок наслідків.

Його опублікував Telegram-канал "Радіо Свобода".

Читайте також:

Як виглядає нафтобаза після пожежі

Сумарно пожежа тривала 16 днів. Видання, у свою чергу, порівняло супутникові знімки, зроблені до удару (16 серпня) та після завершення гасіння пожежі (2 вересня).

Зазначається, що внаслідок пожежі пошкоджено понад 30 резервуарів, кожен із яких вміщує 500 кубічних метрів палива. При цьому "Радіо Свобода" додало, що якість знімку, зробленого в понеділок 2 вересня, не дозволяє оцінити збитки точніше.

За даними місцевої російської влади, за час гасіння вогню постраждали 49 пожежників.

Також важливі новини дня на тему:

війна пожежа Росія вогонь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Чи можна виїжджати на навчання за кордон українським хлопцям до 25 років — відповідь адвокатки

03:58 У Києві оголошено тривогу — Росія запустила дрони

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють знешкоджувати міни — кого запрошують до полку "Азов"

03:24 У Миколаєві чули вибух — військові попереджали про ракетну небезпеку

03:20 На Київщині лунають вибухи — триває робота ППО по ударних БпЛА

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:59 У Київській області та інших регіонах тривога — в чому причина

02:53 Права мобілізованих в Україні — чим забезпечує та що гарантує держава

02:44 Пожежа тривала 16 днів — з'явився супутниковий знімок наслідків на нафтобазі у Пролетарську

02:15 В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

02:07 Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

04:30 Чи можна виїжджати на навчання за кордон українським хлопцям до 25 років — відповідь адвокатки

03:58 У Києві оголошено тривогу — Росія запустила дрони

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють знешкоджувати міни — кого запрошують до полку "Азов"

03:24 У Миколаєві чули вибух — військові попереджали про ракетну небезпеку

03:20 На Київщині лунають вибухи — триває робота ППО по ударних БпЛА

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:59 У Київській області та інших регіонах тривога — в чому причина

02:53 Права мобілізованих в Україні — чим забезпечує та що гарантує держава

02:44 Пожежа тривала 16 днів — з'явився супутниковий знімок наслідків на нафтобазі у Пролетарську

02:15 В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

02:07 Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги