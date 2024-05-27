Потребности и подготовка ВСУ — Сырский пообщался с главой Генштаба Польши

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел разговор с главой Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генералом Веславом Кукулой. Среди тем беседы были потребности украинских бойцов и ситуация на фронте.

Об этом Александр Сырский сообщает в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Украинский главнокомандующий отметил, что во время разговора обсудили ситуацию на передовой, потребности украинских защитников и подготовку украинских военных.

По его словам, Украина готова делиться с польскими коллегами опытом Сил обороны по ведению боевых действий.

"В очередной раз поблагодарил лично генерала Кукулю и польский народ за мощную поддержку в противостоянии российской агрессии", — добавил Сырский.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Напомним, Сырский сообщил, что Франция готова отправить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

В свою очередь в Минобороны уточнили заявление Главнокомандующего, заявив, что Украина заинтересована в приеме иностранных инструкторов для обучения украинских военных. В настоящее время идет работа над созданием всех необходимых для этого документов.

Добавим, что Сырский и Министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с командующими ВС США и НАТО. В первую очередь обсудили ситуацию на фронте, обеспечение техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.