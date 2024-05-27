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Потреби й підготовка ЗСУ — Сирський поспілкувався з головою Генштабу Польщі

27 травня 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потреби й підготовка ЗСУ — Сирський поспілкувався з головою Генштабу Польщі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з очільником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Серед тем бесіди були потреби українських бійців та ситуація на фронті. 

Про це Олександр Сирський повідомляє в Telegram у понеділок, 27 травня.

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Український головнокомандувач зазначив, що під час розмови обговорили ситуацію на передовій, потреби українських захисників та підготовку українських військових.

За його словами, Україна готова ділитись із польськими колегами досвідом Сил оборони щодо ведення бойових дій.

"Вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії", — додав Сирський.

Про що Сирський говорив із Кукулою
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Нагадаємо, Сирський повідомив, що Франція готова відправити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Своєю чергою в Міноборони уточнили заяву Головнокомандувача, заявивши, що Україна зацікавлена у прийомі іноземних інструкторів для навчання українських військових. Наразі триває робота над створенням усіх необхідних для цього документів.

Додамо, що Сирський та Міністра оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з командувачами ЗС США і НАТО. Насамперед обговорили ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги. 

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Олександр Сирський
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