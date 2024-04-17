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Потоп в Дубае могла спровоцировать сама власть — как они пошли против законов природы

17 апреля 2024 22:08
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Бригадир София
редактор
Потоп в Дубае могла спровоцировать сама власть — как они пошли против законов природы
Наводнение в Дубае. Фото: Bloomberg
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодняшний день для Объединенных Арабских Эмиратов проходит в попытках справиться с последствиями мощного урагана в истории страны, вызвавшего значительные разрушения. Есть предположения, что катастрофические затопления в Дубае и других районах могли быть результатом действий самой страны.

Об этом сообщило издание Daily Mail в среду, 17 апреля.

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Обычно жаркие Эмираты в значительной степени полагаются на засев облаков, который заключается в выпуске соляных частиц в облака из самолетов для стимулирования дождя, что важно для поддержания уровня грунтовых вод.

По данным, проанализировавшим Associated Press, самолет, участвующий в программе засева облаков ОАЭ, совершил полет над страной в воскресенье. В то же время, Ахмед Хабиб, метеоролог из Национального центра метеорологии ОАЭ, сообщил Bloomberg, что за несколько дней до начала небывалых дождей было проведено несколько рейсов для засева облаков.

NCM впоследствии опроверг в комментариях для CNBC, что операция проводилась во вторник, за несколько часов до начала проливного дождя, но подтвердил, что засев облаков произошел в воскресенье и понедельник.

Напомним, на Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 16 апреля, обрушился мощный ураган.

Ранее мы писали, что в Объединенных Арабских Эмиратах мощный ураган затопил дома, ТРЦ и взлетные полосы аэропорта.

непогода
Дубай
наводнение
ОАЭ
дождь

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