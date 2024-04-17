Потоп у Дубаї могла спровокувати сама ж влада — як вони пішли проти законів природи

Повінь у Дубаї. Фото: Bloomberg

Сьогоднішній день для Об’єднаних Арабських Еміратів проходить у спробах впоратися з наслідками найпотужнішого урагану в історії країни, який викликав значні руйнування. Існують здогадки, що катастрофічні затоплення в Дубаї та інших районах могли бути результатом дій самої країни.

Про це повідомило видання Daily Mail у середу, 17 квітня.

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Зазвичай жаркі Емірати в значній мірі покладаються на засів хмар, який полягає у випусканні соляних частинок у хмари з літаків для стимулювання дощу, що є важливим для підтримки рівня ґрунтових вод.

За даними, які проаналізувала Associated Press, літак, що бере участь у програмі засіву хмар ОАЕ, здійснив політ над країною в неділю. Водночас Ахмед Хабіб, метеоролог з Національного центру метеорології ОАЕ, повідомив Bloomberg, що за декілька днів до початку небувалих дощів було проведено декілька рейсів для засіву хмар.

NCM згодом спростував у коментарях для CNBC, що операція проводилася у вівторок, за кілька годин до початку зливи, але підтвердив, що засів хмар відбувся у неділю та понеділок.

Нагадаємо, що на Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, 16 квітня, обрушився потужний ураган.

Раніше ми писали, що в Об'єднаних Арабських Еміратах потужний ураган затопив будинки, ТРЦ та злітні смуги аеропорту.