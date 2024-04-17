Місто Дубай пішло під воду - є загиблі

Затоплені вулиці в Дубаї. Фото: соцмережі

В Об'єднаних Арабських Еміратах потужний ураган затопив будинки, ТРЦ та злітні смуги аеропорту. Та місцеві не бояться, адже звикли, що кілька разів на рік влада провокує дощову погоду, аби озеленити місто й порадувати людей. Цього ж разу наслідки плачевні, адже є двоє загиблих в місті Шарджа.

Про це Новини.LIVE розповіла українка Діана, яка проживає в Дубаї.

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— Яка ситуація з погодою зараз?

— Це не перший раз, коли в Дубаї роблять штучний дощ, тому місцеві вже звикли. Але дивним було те, що останні 4-5 днів було пасмурно, проте без дощу. А вчора почалася така злива, що всі були в шоці.

Влада каже, що цього разу все відбулося природнім чином, дощ пішов сам. Але я не впевнена. Тут 50 на 50, ніхто не скаже правду.

Повінь сталася переважно в старих районах міста, де є проблеми з відкачуванням води. У нових районах, де я живу, затоплення немає, але повалило деякі рослини і дерева. Страшно було тільки тому, що було дуже багато блискавок, кожні 30 секунд з різних ракурсів неба. Але якщо вдома сидіти, то ок.

— Чи панікують місцеві?

— Для нас це не вперше, мені здається, за останній рік це п'ятий раз. Але настільки сильно не було. Затоплювало райони, приватні вілли, але цього разу затопило і ТРЦ, і готелі, і аеропорт. Зараз скасували абсолютно всі рейси. Але, думаю, завтра все буде літати, як і раніше.

Аеропорт в Дубаю. Фото: скриншот з відео

— Як реагує влада і чи допомагає населенню?

— Влада реагує. Всім було розіслано смс, що є погіршення погодних умови і краще залишатися вдома. Сьогодні (17 квітня) деякі установи зробили вихідний. Доставка не працює, ресторани теж. Дуже погано, що деякі медичні установи не працюють, лікарі не повиходили на роботу, й аптеки не працюють.

Цікаво, що дощів у Дубаї за логікою взагалі не може бути. Вони роблять зливи, щоб порадувати місцевих або туристів. Але туристи приїжджають за сонцем і просто в шоці.

А також роблять дощі й експериментують з погодою, щоб озеленити Дубай. Думаю, вони розуміли, що буде така злива і до наслідків приготувалися. Але місцевим, у яких затопило вілли, ніхто нічого відшкодовуватиме.

Я знаю, що у місті Шарджа біля Дубай є двоє загиблих, які там намагалися перетнути дорогу, а їх змило чи вдарило електричним струмом, бо всі дроти в Дубай проходять в землі.

Розташування міст Дубай та Шарджа. Фото: скриншот карти

Є метеозалежні люди, і я одна із них. В Україні це трішки відчувалося. А тут через те, що це неприродній шлях створення умов і дощу, у всіх було погане самопочуття у ці дні.

Нагадаємо, на Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, 16 квітня, обрушився потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю й один з провідних мегаполісів країни Дубай.