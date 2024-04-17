Голод Дубай ушло под воду – есть погибшие

Затопленные улицы в Дубае. Фото: Соцсети

В Объединенных Арабских Эмиратах мощный ураган затопил дома, ТРЦ и взлетные полосы аэропорта. Местные не боятся, ведь привыкли, что несколько раз в год власти провоцируют дождливую погоду, чтобы озеленить город и порадовать людей. На этот раз последствия плачевны, так как есть двое погибших в городе Шарджа.

Об этом Новини.LIVE рассказала украинка Диана, проживающая в Дубае.

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— Какая ситуация с погодой сейчас?

— Это не первый раз, когда в Дубае делают искусственный дождь, поэтому местные привыкли. Но удивительно было то, что последние 4-5 дней было пасмурно, но без дождя. А вчера начался такой ливень, что все были в шоке.

Власти говорят, что на этот раз дождь пошел естественным образом. Но я не уверена. Здесь 50 на 50, никто не скажет правду.

Наводнение произошло в старых районах города, где есть проблемы с откачкой воды. В новых районах, где я живу, затопления нет, но повалило некоторые растения и деревья. Страшно было только потому, что было много молний, каждые 30 секунд с разных ракурсов неба. А если дома сидеть, то ок.

— Паникуют ли местные?

— Для нас это не впервые, мне кажется, за последний год это пятый раз. Но так сильно не было. Затапливало районы, частные виллы, а в этот раз затопило и ТРЦ, и гостиницы, и аэропорт. Сейчас отменили абсолютно все рейсы. Но, думаю, завтра все будет летать по-прежнему.

Аэропорт в Дубае. Фото: скриншот с видео

— Как реагируют власти и помогают ли населению?

— Власть реагирует. Всем было разослано смс, что ухудшились погодные условия и лучше оставаться дома. Сегодня (17 апреля) некоторые учреждения сделали выходной. Доставка не работает, рестораны тоже. Плохо, что некоторые медицинские учреждения не работают, врачи не вышли на работу, и аптеки не работают.

Интересно, что дождей в Дубае по логике вообще не может быть. Они делают эти осадки, чтобы порадовать местных или туристов. Но туристы приезжают за солнцем, и они в шоке.

А также делают дожди и экспериментируют с погодой, чтобы озеленить Дубай. Думаю, они понимали, что будет такой ливень и последствия и были к этому готовы. Но местным, у которых виллы затопило, никто ничего возмещать не будет.

Я знаю, что в городе Шарджа возле Дубая двое погибших, которые пытались пересечь дорогу, а их смыло или ударило электрическим током, так как все провода в Дубае проходят в земле.

Расположение городов Дубай и Шарджа. Фото: скриншот карты

Есть метеозависимые люди, и я одна из них. В Украине это не сильно ощущалось. А здесь, так как это неестественный путь создания условий и дождя, у всех было плохое самочувствие в эти дни.

Напомним, на Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 16 апреля, обрушился мощный ураган. Сильные ливни затопили столицу и один из ведущих мегаполисов страны Дубай.