Минобороны закупает для ВСУ пластиковые армейские фляги по меньшей мере втрое дороже рыночных цен

Военный с флягой в руках. Фото: Минобороны Украины

Государственное агентство "Государственный оператор тыла" потратило более 54 миллионов гривен на пластиковые фляги, которые стоят почти втрое дороже аналогов из США . В частности, цены на украинские фляги составляли 355 гривен за штуку по сравнению со 120 гривнами за американский образец или 72 гривнами за другие аналоги.

Об этом сообщило NGL.media во вторник, 25 июня.

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Закупка армейских фляг

Министерство обороны закупает для ВСУ пластиковые армейские фляги по меньшей мере втрое дороже рыночных цен. В этом году государственное агентство "Государственный оператор тыла" (ДОТ), созданное несколько месяцев назад, потратило более 54 млн грн на приобретение 153 тысяч армейских фляг.

Обычная пластиковая литровая фляга обошлась налогоплательщикам в 355 грн., хотя такие же фляги американского образца свободно продают по 120 грн., а можно найти и аналоги по 72 грн.

Кто на этом зарабатывает

В этом году ДОТ четырежды пытался закупить пластиковые фляги для ВСУ. Первые две закупки по упрощенной процедуре в январе и апреле были отменены. Участие в этих торгах принимали три разные компании, готовые продать 100 тысяч фляг менее чем за 20 млн грн, но заказчик отклонил все предложения из-за отсутствия актов соответствия технической спецификации Минобороны.

Пластиковая фляга для ВСУ, созданная по техническим требованиям Минобороны. Фото: Армия Inform

Вместо третьего тендера ДОТ заключил прямое соглашение с ООО "Колтрейн", общая стоимость которого выросла почти вдвое – до 35,5 млн. грн. Ранее эта компания не продавала фляги бюджетным заказчикам и не участвовала в отмененных закупках.

"В ответе на запрос NGL.media представители ДОТ объяснили такое решение неотложной потребностью во флягах и тем, что предложенная "Колтрейн" цена была ниже, чем в других компаниях, к которым обращался ДОТ" , — говорится в сообщении.

В июне ДОТ заключил еще одно соглашение по упрощенной процедуре с ООО "Суперформ" на 53 тысячи фляг почти за 18,8 млн. грн. Одна пластиковая фляга обошлась на гривну дешевле, чем в случае с "Контрейном" — в 354 гривны, а не в 355 грн.

Что известно о компаниях-поставщиках

Обе компании-поставщики работают совсем недавно и сразу же начали получать большие заказы. ООО "Суперформ", основанное полгода назад 27-летним Владиславом Лихосенко из Запорожья, за два последних месяца заключило пять соглашений с Нацгвардией и Минобороны почти на 310 млн грн.

Основатель ООО "Суперформ". Фото: Владислав Лихосенко, Facebook

Другой подрядчик, ООО "Колтрейн", основанный пять лет назад, начал получать реальные подряды в этом году, когда официальной владелицей стала Юлия Кикоть.

Минобороны разработало собственный стандарт фляги

Медиа отмечает, что рынок армейских фляг в Украине представлен преимущественно флагами образца армии США, доказавшими свою состоятельность во многих военных конфликтах. Чаще "американские" фляги продают в розницу по 120 грн, но им удалось найти и за 72 грн.

Однако украинское Минобороны разработало собственный стандарт фляги, взяв за основу американскую.

"Очевидные отличия - полупрозрачный пластик и надпись "Собственность ВСУ, не для продажи", менее очевидны - немного другая резьба на крышке и петля-держатель" , — говорится в сообщении.

Американская (слева) и украинская (справа) армейские фляги объемом в один литр. Коллаж: NGL.media

Все закупаемые Минобороны фляги должны соответствовать утвержденному образцу-эталону и техническим требованиям. Это должно быть подтверждено актом соответствия Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В результате получается, что, условно, украинские фляги, которые заказывают в Китае, стоят по меньшей мере втрое дороже фляг натовского образца.

Производитель победителей

Обе компании, с которыми ДОТ заключил сделки, заказывают фляги в Китае, у одного производителя – Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd. Реальная прибыль поставщиков может быть значительно выше заявленной.

"Главным критерием для нас было то, чтобы эти фляги соответствовали техническому описанию, поскольку это дает возможность реализовать их для нужд ВСУ, что является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Проведя ряд испытаний фляг разных производителей, в частности украинских, мы убедились, что только фляги производства Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd соответствовали техническому описанию, что и послужило причиной покупки именно таких фляг", — пояснила директор ООО "Колтрейн" Юлия Кикоть.

На рекламном фото производителя изображена та же украинская фляга с надписью "Собственность ВСУ, не для продажи" по 154 грн за штуку. Такие же фляги, но без надписей, китайцы продают через Alibaba.com по 2,5 долл. (100 грн.), а фляги американского образца из непрозрачного пластика вообще по 0,73 долл. (29 грн.) за штуку.

По данным NGL.media, посредники заработали внушительную сумму на поставках фляг для украинской армии. "Колтрейн" получил от 20 до 24 млн грн чистой прибыли, а "Суперформ" до 11 млн грн. В обоих случаях маржа достигает около 200%.

Впрочем, небольшой эксперимент NGL.media свидетельствует, что реальные доходы поставщиков могут быть значительно выше.

Нереальные сроки поставки

Сроки поставки тоже вызывают сомнения. По условиям первоначального соглашения ООО "Колтрейн" должно было поставить партию фляг в течение 19 дней, но фактически это заняло бы по меньшей мере четыре с половиной месяца.

Поэтому втиснуться в определенные соглашением сроки поставки можно только при условии, что на момент подписания контракта фляги необходимого образца уже есть на складе в Украине.

Собственница ООО "Колтрейн" Юлия Кикоть фактически подтвердила, что так и было. Если бы соглашение с ДОТ по каким-то причинам сорвалось, то компания намеревалась предлагать эти фляги другим заказчикам.

"В случае незаключения соглашения с ДОТ, менеджеры "Колтрейн" связывались и проводили бы переговоры с Национальной гвардией Украины, подразделениями Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы. Кроме того, компания постоянно осуществляла бы мониторинг закупок, проводимых ДОТ и другими субъ по приобретению таких товаров» , – утверждает Кикоть.

На следующий день после публикации этого расследования "Государственный оператор тыла" направил в редакцию NGL.media дополнительное объяснение, в котором признал, что фляги могли бы быть закуплены по значительно более дешевым ценам, но помешало отсутствие актов соответствия Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ .

Напомним, 18 июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.

Также мы писали, что суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу для двух руководителей департаментов АО "Айбокс Банка". Они были вовлечены в " отмывание" примерно 5 млрд грн для нелегальных казино.