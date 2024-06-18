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Відмивання 5 мільярдів гривень для казино — заарештовано двох директорів Ibox bank

18 червня 2024 16:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Два директори iBox-банку заарештовані за міскодинг
Термінал Ibox. Фото: Вечірній Київ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для двох керівників департаментів АТ "Айбокс Банку". Вони були залучені до "відмивання" приблизно 5 млрд грн для нелегальних казино.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України у вівторок, 18 червня.

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Розслідування щодо "Айбокс Банку"

У ході розслідування було виявлено, що обвинувачені разом з акціонерами банку створили механізм легалізації коштів через "міскодинг". Для цього було засновано понад 20 контрольованих компаній, які відкрили рахунки в зазначеному банку. Клієнти нелегальних онлайн-казино перераховували кошти на рахунки цих компаній для внесення депозитів на свої ігрові акаунти, при цьому в описах платежів вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Детективи БЕБ оголосили підозру високопоставленим чиновникам банку, включаючи співвласницю, незаконну організацію або проведення азартних ігор, лотерей та за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, і проводяться заходи для їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк України анулював ліцензію "Айбокс Банку", який перебуває під контролем обвинувачених.

Раніше ми писали, що в Україні заборонили будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Заборона діятиме до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю.

Також ми писали, що в Україні уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті. Йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.

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