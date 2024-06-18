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Отмывание 5 миллиардов гривен для казино — арестованы два директора Ibox bank

18 июня 2024 16:26
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Бригадир София
редактор
Два директора iBox-банка арестованы за мискодинг
Терминал Ibox. Фото: Вечерний Киев
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Бригадир София
редактор

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух руководителей департаментов АО "Айбокс Банка". Они были вовлечены в "отмывание" примерно 5 млрд грн для нелегальных казино.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины во вторник, 18 июня.

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Расследование по "Айбокс Банку"

В ходе расследования было выявлено, что обвиняемые вместе с акционерами банка создали механизм легализации средств через мискодинг. Для этого было основано более 20 контролируемых компаний, открывших счета в указанном банке. Клиенты нелегальных онлайн-казино перечисляли денежные средства на счета этих компаний для внесения депозитов на свои игровые аккаунты, при этом в описаниях платежей указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

Детективы БЭБ объявили подозрение высокопоставленным чиновникам банка, включая совладелицу, незаконную организацию или проведение азартных игр, лотерей и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, и проводятся мероприятия по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию "Айбокс Банка", находящегося под контролем обвиняемых.

Ранее мы писали, что в Украине запретили любую рекламу азартных игр и букмекерских контор. Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью.

Также мы писали, что в Украине правительство ограничило деятельность онлайн-казино в Интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.

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